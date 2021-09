Con i concerti in programma nel weekend nella «Sala Recite» dei Giardini La Mortella alle ore 17.00, si inaugura la nuova prestigiosa collaborazione tra la Fondazione William Walton e l’Accademia Filarmonica Romana, in concomitanza con l’entrata nel vivo della terza parte della stagione artistica organizzata nell’incantevole scenario del bosco di Zaro a Forio d’Ischia. Nell’ambito della partnership si esibiranno agli Incontri Musicali Autunnali due giovani pianisti, in due differenti concerti: sabato 11 settembre il protagonista è Simone Ivaldi, mentre domenica 12 settembre è in calendario il recital di Jacopo Petrucci.

Simone Ivaldi è nato nel 1994 a Sassari e dopo gli studi in conservatorio si è perfezionato presso la Scuola di Musica di Fiesole con Andrea Lucchesini. Vincitore di numerosi concorsi dedicati a giovani pianisti, quali il «Giangrandi-Eggman» e altri, è stato anche finalista in importanti concorsi internazionali.

Anche Jacopo Petrucci, nato a L'Aquila nel 1999, dopo aver concluso gli studi pianistici presso il conservatorio della sua città ha frequentato i corsi di perfezionamento della Scuola di Musica di Fiesole con il Andrea Lucchesini e con Benedetto Lupo presso l'accademia di Santa Cecilia. Si è esibito per numerosi Festival in Italia e all'estero come solista e come componente di ensemble cameristici, collaborando con celebri musicisti quali Ilya Grubert e l'Australian String Quartet.

I programmi che i due giovani pianisti presenteranno al pubblico della Mortella comprendono alcuni delle più importanti e celebri pagine della letteratura pianistica, in particolare saranno eseguite la sonata op. 11 e la Fantasia op 17 di Robert Schumann: composizioni che videro la luce tra il 1834 e il 1836, in anni molto prolifici per il giovane compositore in cui la sua ispirazione tumultuosa ed appassionata si concentrava esclusivamente sul pianoforte, riuscendo a dar vita a capolavori assoluti.

Saranno ammessi in sala solo i possessori di regolare Green Pass.

Per info e prenotazioni www.lamortella.org

Nel frattempo, con l’avvicinarsi dell’autunno alla Mortella torna anche il corso di pittura Botanica «La flora di Lady Walton» nella versione dedicata proprio ai colori e alle suggestioni della stagione fresca. Quest’anno il corso residenziale si svolgerà fino a sabato 11 settembre e come sempre sarà curato dalla pittrice Maria Rita Stirpe.

«Gli ospiti, alloggiati nella foresteria del giardino, potranno godere dell’atmosfera magica del luogo, ricca di energie positive e grande fonte di ispirazione».