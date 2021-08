«I sette vizi capitali» di Kremisy a Ischia: il fuoco di Dante incontra lo straniamento di Aleksi Briclot

Nel salotto dadaista Art Gallery di Ischia Ponte, Mario De Maio, in arte Kremisy, esporrà “I sette vizi capitali”, illustrazioni oscure, stranianti e deliranti realizzate appositamente per l’evento.

Prendendo spunto dalla infernale visio dantesca, Mario De Maio dipinge sette illustrazioni, ognuna rappresentante uno dei vizi capitali. Delle visioni deformanti, allo stesso tempo incubi prodotti dalla mente dell’artista e specchi stranianti del mondo reale.

I sette vizi capitali sono inclinazioni comportamentali dell’anima umana, capaci di distruggerla. Hanno una lunga tradizione, a partire dalla loro trattazione nell’Etica Nicomachea di Aristotele. Soprattutto in epoca medievale, vengono filtrati dalla dottrina cattolica e diventano ispirazione per molte opere letterarie e artistiche, prime fra tutti, la Commedia di Dante, in cui i vizi capitali sono puniti nell’alto Inferno e purgati nelle sette cornici del Purgatorio, e parte di un affresco di Giotto all’interno della Cappella degli Scrovegni a Padova, in cui vengono contrapposti alle sette virtù.

Proprio perché inclinazioni umane, i sette vizi capitali sono universali, e trascendono i singoli individui e le epoche storiche. De Maio, in una sapiente commistione di generi, unisce tradizione e contemporaneità per restituire allo spettatore delle atmosfere claustrofobiche e disincantate, prodotti dello scollamento tra la realtà rivelataci dai sensi e le visioni della mente.

Sarà inoltre presente un quadro 80x80, intitolato Il Capitale, una rappresentazione dualistica di come la società contemporanea sia schiava e al contempo consumata dalla necessità di accumulare denaro.