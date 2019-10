Istituto campano per la storia della Resistenza, Napoli ricorda Vera Lombardi

Lunedì 21 Ottobre 2019, 13:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giovedì 24 ottobre alle ore 18.00 presso l’Istituto Campano per la Storia della Resistenza (via Costantino,25) si svolgerà “Ricordando Vera” un omaggio a Vera Lombardi in occasione dell’uscita del volume di Infinitimondi 10/2019 dal titolo “Donna, socialista, antifascista, napoletana”. Ne discutono Antonio Bassolino, Giulia Buffardi, Guido D’Agostino, Gianfranco Nappi, Vito Nocera, Giovanni Russo Spena coordina Massimiliano Amato.Vera Lombardi politica e insegnante militante socialista critica e di grande spessore politico e culturale fin alla fine degli anni Sessanta. Dal 1969 dirige l’istituto campano per la storia della resistenza, di cui diviene presidente nel 1977.In ogni attività ha profuso vitale intelligenza e infaticabile passione, come attestato da migliaia di suoi studenti che l’hanno conosciuta e condiviso con lei lotte e conquiste. Muore nel 1995 dopo essere stata consigliera comunale a Napoli per democrazia Proletaria. È intitolato a ei l’istituto Campano per la storia della Resistenza che, con altri apprezzati promotori, vuole ricordarla nel giorno anniversari della sua scomparsa, per ravvivarne la memoria e onorarne lo straordinario esempio e modello di vita.