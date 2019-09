Italia-Germania: al Goethe Institute app e film per chi ama Napoli

Martedì 24 Settembre 2019, 11:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’applicazione per chi ama Napoli e la storia delle relazioni italo-tedesche, tra arte e turismo seguendo i più famosi viaggiatori tedeschi. Il settore della cooperazione didattica (Bildungskooperation Deutsch) invita i professori di tedesco di ogni ordine e grado a scoprire insieme la Stadtrallye-App del Goethe-Institut. L’app guida gli utenti attraverso il capoluogo partenopeo sulle tracce dei (noti) viaggiatori tedeschi. Più di 30 tappe conducono alla scoperta dei luoghi visitati e amati dai più grandi artisti dalla Germania. In occasione della Giornata Europea delle Lingue, ritorna a grande richiesta la giornata delle porte aperte del Goethe-Institut.Giovedì 26 settembre a partire dalle ore 10 gli insegnanti dell’istituto di cultura tedesco aspettano il pubblico per lezioni di prova, giochi linguistici e test di livello. A piazza dei Martiri - all’ingresso della libreria Feltrinelli - verrà allestito un piccolo stand e il personale del Goethe-Institut accoglierà gli interessati. Come anteprima delle attività autunnali, che saranno dedicate al 30mo anniversario dell’apertura delle frontiere a Berlino, in serata alle ore 19 verrà proiettato “Sonnenallee”, il film cult del regista Leander Haußmann (1999) che racconta la vita di un gruppo di giovani all’ombra del Muro. Ingresso libero fino a esaurimento posti. Previste riduzioni a chi si iscriverà in giornata.