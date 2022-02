Musei Intesa Sanpaolo, itinerari tematici per San Valentino a Napoli e non solo

Lunedì 14 febbraio, in occasione della giornata dedicata all’amore, i musei di Intesa Sanpaolo a Milano, Napoli e Vicenza propongono aperture straordinarie dalle 14.30 alle 20.00 con itinerari tematici sulle collezioni e sulle mostre in corso, offrendo alle coppie in visita la formula di entrata 2x1.

APPROFONDIMENTI L'UOVO DI VIRGILIO Suor Orsola, che magia: la cittadella del sapere svela il cuore... L'EVENTO Il Museo Ferroviario di Pietrarsa si accende per la notte di San... L'EVENTO Al museo Darwin-Dohrn della stazione zoologica si festeggia «la...

A Milano, le Gallerie d’Italia in piazza Scala proporranno al pubblico la visita guidata Gallerie mon amour che farà immergere i visitatori nell’atmosfera vissuta dai grandi viaggiatori tra Sette e Ottocento, grazie alla mostra Grand Tour. sogno d’Italia da Venezia a Pompei. Storie e dettagli inediti di eleganti ritratti e suggestive vedute per celebrare un amore speciale, quello imperituro per l'arte e la bellezza.

A Napoli, le Gallerie d’Italia prevedono alle ore 15.00, 16.00, 17.00 e alle ore 18.00 il percorso tematico Folle amore: uno speciale approfondimento sui due grandi amori di Vincenzo Gemito, Matilde Duffaud e Anna Cutolo. Attraverso le opere dell'artista e il ritratto della bella Anna, si ripercorrerà il tormentato legame tra Gemito e le sue muse.

A Vicenza, le Gallerie d’Italia a Palazzo Leoni Montanari offriranno al pubblico una serata particolare per celebrare la festa dell’amore. Alle 17.30, 18.30 e alle 19.30 viene proposto Alle Gallerie al chiaro di luna. Incontri d’arte e d’amore; un itinerario d’arte multisensoriale alla scoperta dei legami d’amore e passione tra i capolavori ospitati a Palazzo Leoni Montanari. Venere, Eros e Afrodite, figure mitiche che meglio simboleggiano i piaceri e le gioie dell’amore, sono le protagoniste di un viaggio alla scoperta di un modo antico di amare. In conclusione, un romantico Cupido cocktail al chiaro di luna nella suggestiva loggia in collaborazione con Judas cocktail room.