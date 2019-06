Japan: gli scatti di Chris Steele-Perkins ai Magazzini fotografici

Mercoledì 12 Giugno 2019, 16:16

Dire che il Giappone è – fascinosamente – terra di contraddizioni è persino scontato. È notoria infatti la sua capacità di mantenere vive (vive davvero, non stancamente ripetute) certe tradizioni antiche e rituali, e allo stesso tempo proiettarsi nel futuro più estremo; così come di conciliare una velocità prossima alla frenesia e la cura lenta del tempo e dei suoi dettagli.Frammenti delle sue molteplici anime saranno in mostra ai Magazzini fotografici (in via San Giovanni in Porta 32; maggiori informazioni su sito e pagina Fb), dove inaugura (questo venerdì, il giorno 14, alle 19) “Japan” di Chris Steele-Perkins – esposizione curata da Laura Noble, direttrice della londinese L A Noble Gallery.Il fotografo, che è membro di Magnum Photos, ha infatti dedicato proprio al Giappone una articolata produzione: una moglie nipponica e una cinquantina di viaggi nel paese (si trovava lì anche all'epoca del tragico tsunami del Tōhoku, causato da quello che viene a oggi considerato il più potente terremoto nella zona) gli hanno sicuramente fornito chiavi di lettura privilegiate. Eppure – come ha dichiarato in una recente intervista (al sito “il Chaos”) – spesso resta per lui (come probabilmente per ogni occidentale) un enigma.Ma gli enigmi sanno essere stimolanti, e il suo obiettivo è stato così sollecitato dalle più svariate circostanze, da volti e movimenti, da caotici scenari cittadini e da sospesi paesaggi naturali – scatti che, tutti insieme, contribuiscono alla definizione di questo suo progetto intorno al Giappone. Che forse resterà per tutti noi comunque un mistero, che però "Japan" potrebbe aiutare a svelare almeno un po'.Per gli appassionati, da sapere che Chris Steele-Perkins e Laura Noble restano a Napoli, per il workshop “Expanding your horizon”, che si terrà da venerdì a domenica (per informarsi e iscriversi, la mail eventi@magazzinifotografici.it). Gli incontri saranno in inglese.