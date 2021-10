«Il vento nero non vede dove va» di Jean-Noel Schifano a Palazzo Venezia

Si presenta il 12 ottobre (ore 18) a Napoli nella sede di Palazzo Venezia 'Il vento nero non vede dove va - Cronaca satirica italianà, l'ultimo lavoro di Jean-Noel Schifano accompagnato, per l'occasione, dalle musiche di Marco Zurzolo.

La cronaca di Jean-Noël Schifano svela interi pezzi del romanzo criminale vero che l`Italia vive giorno per giorno sotto i nostri occhi sbigottiti, e che colpisce in pieno, estremo sintomo occultato del male italiano attuale, la little Africa, tra Capua e Napoli. Nel corso di questa discesa nel turbine tragicomico dell`Italia e fino al cuore del Vaticano, alcune verità, non sempre piacevoli, emergono dai deliri del poter e del sesso al potere, dall`impostura degli scrittori, dai simulacri mediatici, religiosi e storici che deformano, pervertono, sviano, censurano, accecano.

Chi ha mai saputo o voluto distinguere il falso dal vero in questo Bel Paese dove si rappresenta, da 150 anni una mortale commedia? L`autore, provvisto di tutte le sue armi di testimone e di romanziere, porta qui allo scoperto falsificazioni inaudite e sanguinosi retroscena.