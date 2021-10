Architettura e mondo dei fumetti? La relazione spiegata nel libro di Maurizio Nataloni

Che relazione c’è tra l’architettura e il mondo dei fumetti e dei cartoni animati? Quanto l’uno ha influenzato l’altro e quanto la fantasia si mischia con la realtà del’ambiente urbano che viviamo quotidianamente?

A questa domanda ha risposto il dott. Maurizio Nataloni, autore del libro «L’architettura nei fumetti, viaggio tra gli elementi urbani caratteristici dei fumetti, dei manga e dei cartoni animati giapponesi» edito dalla Douglas Edizioni. Durante l’incontro di sabato 26 ottobre presso la libreria “The Spark” a piazza Bovio, l’autore insieme al Prof. Luciano Di Mauro (Presidente dell’Ordine degli Architetti di Napoli e Provincia) e al dott. Luca Borriello (presidente dell’Associazione Inward) si è parlato di urbanistica e di elementi architettonici nel mondo di Batman, Spiderman, Paperino, ecc.

E non solo. Attraverso immagini e video spezzoni di anime di Hayao Miyazaky, Osamu Tetzuka, Masami Suda) abbiamo scoperto come anche in oriente il legame tra architettura e animazione sono molto forti.

Un incontro che ha suscitato interesse e curiosità tra i partecipanti che hanno riempito la sala fino al massimo consentito.

Il volume è acquistabile sul sito www.douglasedizioni.com

Maggiori informazioni sull’autore e sulle sue attività le potete trovare sul sito www.vitedapeterpan.it