L'arte che finanzia l'arte: ecco la collettiva itinerante «Collocazione Provvisoria»

Da Sant'Anastasia, a Napoli e poi a Caserta. Una collettiva pensata per essere itinerante, una mostra d’arte ricca di significato quella promossa da Terre di Campania Aps che ha riunito alcune tra le eccellenze creative campane: dal 24 febbraio al 12 marzo, presso l’aula capitolare all’interno del chiostro del Santuario Madonna dell’Arco di Sant’Anastasia, in collaborazione con la Comunità dei Domenicani del Santuario e con il Priore Padre Gianpaolo Pagano, sarà visionabile la nuova installazione artistica ideata da Giuseppe Ottaiano e intitolata “Collocazione Provvisoria”.

Le cinquanta opere che la compongono, create da artisti campani, reimmaginano la croce e i significati filosofici e spirituali che essa porta con sé, proprio nel cammino verso la Pasqua. Il vernissage venerdì 24 febbraio alle ore 18.

“La collettiva è pensata per essere itinerante - spiega Ottaiano -, sarà a Marigliano per la Pasqua, poi a Napoli e a Caserta. L’intento è quello di finanziare, attraverso la vendita delle opere d’arte, l’installazione Gocce d’Acqua, che sarà posizionata sempre nel Santuario della Madonna dell’Arco, in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua che ricorre il 22 marzo”.

“Collaborare per degli obiettivi comuni è la dimostrazione che insieme si riescono a raggiungere risultati importanti. Speriamo siano in tanti a visitare questa collettiva ricca di significati”, dichiara l’artista Luigi Saviano anche a nome del suo gruppo di lavoro composto dagli artisti Carmela Sbrescia, Amalio Piscitelli, Fortunata Iuliano e Laura Polise.

A Collocazione Provvisoria partecipano: Alfano Elio, Andolfi Alberto, Belmonte Vivian, Botticelli Antonella, Caccavale Alfonso, Calandro Giulio, Candileno Pina, Cappetti Mariagrazia, Cianci Cristina, Colmayer Anna, Coppola Gianfranco, Cordova Alfredo, Cotroneo Giuseppe, De Vivo Prisco, Dello Ioio Carmine, Delugan Gustavo, Duro Gianfranco, Ferraiuolo Giuseppe, Gargiulo Giuseppe, Gargiulo Patrizia, Gruppo LAB (Oppido Salvatore, Pozzo Gustavo, Errico Carlo), Guarino Nicola, I Santini Del Prete, Iuliano Fortunata, La Mura Maria, Lanzione Mario, Meo Nunzio,

Migliozzi Nicola, Mingione Pietro, Modrone Cesare, Mutolo Gaspare, Pagano Luigi, Piscitelli Amalio, Polise Laura, Riemma Michelangelo, Romualdo Luciano, Rossi Gianni, Salvati Michela, Salzano Antonio, Saviano Agostino, Saviano Luigi, Savio Giacomo, Sbrescia Carmela, Scafidi Giovanni, Scarano Luigi, Storto Ivana, Tirelli Franco, Villani Paolo, Vitiello Raffaella, Zolcinski Alex, Zotti Giuseppe.