«L’arte messaggera di pace», ventitré artisti uniti

Ventitré artisti,ventitré opere per spiegare, raggiungere, trasmettere, invogliare, cercare, far desiderare, vivere, fare, spiegare la pace.

Con l’immagine di una bomba atomica sospesa tra i grattacieli ed in equilibrio grazie al desiderio di pace e alla paura delle nazioni della guerra ‘finale’, con l’abbraccio al tramonto di una mamma al suo bambino, con un angelo, una fontana adornata da fiori e con i colori dell’arcobaleno, con l’albero della vita, un manichino legato e imbavagliato, una tigre e una colomba, il girotondo intorno al mondo, si,una mano, un cuore, una fenice che risorge dalle rovine di una città…

Kremisy Mario De Maio, Vito Patalano, Celeste Manieri,Paolo May, Anna Barone, Ambrogio Castaldi, Clementina Petroni, Emily Sirabella, Magda Kimet, CristinaZangaro, Adelante Gianni Mattera, Gino Ciriminna, Fermina Migliaccio,Anna Lamonaca,Rania Andon, Carla Lauro, D'IsiGart, Salvatore Fusco, Umberto Lucio Amore,Erica Soligen,Barbara Lo Fermo, Ylenia Pilato, ognuno con la propria opera,celebrano il pandesiderio di pace.

E ammirando le opere non si può non pensare alle parole della poesia di Talil Sorek : ‘Avevo una scatola di colori, brillanti decisi e vivi.

Avevo una scatola di colori alcuni caldi, altri molto freddi. Non avevo il rosso per il sangue dei feriti, non avevo il nero per il pianto degli orfani, non avevo il bianco per il volto dei morti, non avevo il giallo per le sabbie ardenti ma avevo l’arancio per la gioia della vita e il verde per i germogli e i nidi e il celeste per i chiari cieli splendenti e il rosa per il sogno e il riposo. Mi sono seduta e ho dipinto la pace.’

La mostra sarà alle Antiche Terme Comunali di Ischia fino al 29 dicembre 2023.