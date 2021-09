L’arte come strumento di rigenerazione urbana, a Palma Campania c'è Voluminosa

Al via il progetto “Voluminosa”, promosso dal Comune di Palma Campania, in particolare dall’Assessorato alla Cultura e con la direzione artistica di Arteteca/INWARD Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana. Si tratta di un programma finanziato dalla Città Metropolitana di Napoli, che mette insieme valorizzazione dei luoghi significativi di Palma Campania, i suoi monumenti, i suoi personaggi storici e la tradizione del Carnevale.

Dopo lo stop a causa del Covid, l’iniziativa riprende, coinvolgendo cinque noti street artisti italiani – Iabo, Dado, Joys, Geometric Bang e Gomez – che istalleranno le proprie sculture lungo percorsi condivisi, coinvolgendo non solo il centro ma anche le periferie. Palma Campania si dispone in questo modo a ospitare il primo circuito di street art in scultura, come recita anche il titolo esteso del progetto.

L’intera comunità sarà così “avvolta” da un circuito di bellezza, con istallazioni che, in molti casi, avranno anche dei chiari riferimenti alla storia e alle tradizioni locali.

L’iniziativa entra nella sua fase finale. Le cinque opere prescelte da una Commissione scientifica saranno istallate nei luoghi individuati nei prossimi mesi.

L’obiettivo finale è quello di poter avere un vero e proprio “museo a cielo aperto”, promuovendo un patrimonio d’arte pubblica fatto di street art in scultura.

Le istallazioni saranno una nuova attrazione turistica e culturale per Palma Campania, oltre che motivo di ulteriore interesse anche per il Carnevale delle Quadriglie, già inserito in diversi circuiti nazionali ed internazionali. Abbinare la tradizione con opere moderne conformerà un linguaggio del tutto nuovo per raccontare e valorizzare il patrimonio urbanistico, artistico e storico della città.

Un modo efficace per rafforzare il senso d’identità e appartenenza da parte della cittadinanza, soprattutto dei più giovani.

I particolari del progetto saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà giovedì 23 Settembre alle ore 11.00 presso la Biblioteca Comunale di Via Michele Coppola n° 8 a Palma Campania.

“Finalmente il progetto entra nel vivo – afferma l’assessore alla Cultura Elvira Franzese – Crediamo fortemente nel valore di questa iniziativa che si fonda sulla bellezza non solo come valore estetico, ma anche e soprattutto come valore etico. Prosegue il nostro impegno finalizzato alla promozione degli aspetti identitari di Palma Campania, convinti che in un mondo sempre più globalizzato si ha necessità di rendere sempre più forti le proprie radici”.

“L’arte come veicolo di valorizzazione del patrimonio urbano e storico è un’idea affascinante –afferma il sindaco di Palma Campania Nello Donnarumma – L’amministrazione anche in questo modo continua nel suo percorso volto ad assicurare alla nostra comunità un livello alto di vivibilità, affinché Palma Campania sia un luogo armonico per il corpo e per lo spirito”.

“La possibilità di intervenire su un territorio con opere d’arte in scultura – commenta il direttore di Arteteca/INWARD Luca Borriello – è operazione tanto suggestiva quanto delicata. Gli spazi pubblici, anzitutto quelli urbani, centrali o periferici, sono piattaforme attraversate ogni giorno da miriadi di flussi, spesso disattenti. Posizionare segni artistici preziosi, voluminosi, carichi di senso, fa della città che li ospita un dispositivo critico per cittadini e turisti”.