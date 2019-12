In scena a Napoli l'eterna suggestione di Canto di Natale

Ebenezer Scrooge è un vecchio arido e taccagno, la cui unica preoccupazione è lavorare e fare soldi; così, anche nel Natale vede solo una perdita di tempo da evitare. La sera della vigilia, dopo aver costretto anche il proprio aiutante a sgobbare sino a tardi, rientra a casa, dove resta solo e senza alcuna intenzione di festeggiare.



Ma quella notte dalle atmosfere gotiche vedrà arrivare a fargli visita tre spiriti: quello del Natale passato, quello del Natale presente e quello del Natale futuro. Implacabili, gli mostrano momenti della sua vita, affetti perduti e gesti sgarbati; ma anche immagini di vite altrui, di famiglie povere e ammalati che soffrono, eppure persone felici, che trascorrono le feste con gioia.

Scrooge si sveglia al mattino triste e spaventato, e da quel momento sarà una persona nuova – più buona, più generosa.



Questo è “A Christmas Carol” (o “Canto di Natale”) di Charles Dickens: la storia è sempre la stessa, l’emozione che suscita pure, le sue versioni invece assai numerose. Non si contano film e adattamenti per la televisione, ma anche qui a Napoli è appuntamento fisso del periodo natalizio.



Nel fine settimana, ad esempio, saranno ben due gli spettacoli a debuttare in città. Questo sabato 21 è la prima di una lunga serie di date (sino al 6 gennaio) programmate da “Il Pozzo e il Pendolo” (piazza San Domenico Maggiore, per informazioni e prenotazioni, il sito e lo 081/5422088), che per il quattordicesimo anno consecutivo mette in scena appunto “Canto di Natale”.



Interpreti ne saranno Paolo Cresta e Carlo Lomanto, per un racconto fatto di parole e musica, che tirerà fuori dalla storia di Dickens le sue suggestioni magiche, i gesti che fanno calore, le emozioni allegre.



Mentre il pubblico sarà accolto da un ambiente ricostruito come un salotto dell’Ottocento, con poltrone in cui sprofondare e plaid con cui coprirsi, ma anche dolciumi e la sensazione di potere addirittura sentire l’odore dei mandarini e delle castagne al forno.



Sempre sabato (alle 21, si replica domenica alle 16.30) c'è anche l'appuntamento del Palapartenope (via Barbagallo; informazioni sul sito della struttura), dove va in scena "A Christmas Carol Musical" – allestimento della compagnia Casa Bit, che lo porta in giro per la seconda tournée internazionale. I cori e i balli ricostruiranno in maniera spettacolare la storia, sino al suo lieto fine.