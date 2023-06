L'identità del Sud al centro del premio Identità contemporanea dei Lupi del Sud

Un evento per riscoprire l'identità di Napoli e di tutto il Sud: la community di Lupi del Sud al teatro Bolivar organizza una serata magica in cui al centro c'è una rivoluzionne culturale che tende a rimettere i territori dell'ex Regno delle Due Sicilie al centro dell'attenzione.

La serata, condotta da Ida Piccolo inseme all'avvocato e attivista Stefano Bouché, fondatore dei Lupi del Sud, è stata tutta all'insegna del tema identitario. L’evento si origina da una riflessione e una necessità per il miglioramento della società: il cambiamento e le rivoluzioni culturali e produttive devono coinvolgere tutti i talenti del territorio.

“Dobbiamo lavorare – sottolinea Bouché – per creare nuovi spazi in cui i talenti, senza freni, possono far brillare le loro idee mettendosi insieme.

Il Sud cresce senza freni se non ci facciamo mediare da nessuno, se conosciamo la nostra vera forza e i nostri talenti”.

I Premiati: per Arte identitaria, Angelo Di Gennaro; come Artista Emergente Identitario, Michele Selillo; per l'Associazionismo Identitario, Luca De Martino di Sii Turista con Angelo Forgione; il Premio Cultura Identitaria a Miriam Tripaldi; per l'Impegno Territoriale, Ettore Morra di Naples 100%; per l'Inclusione Identitaria, Toni Nocchetti;

il ​Premio Letteratura Identitaria è andato ad Annamaria Pisapia, quello Memoria Identitaria alla Famiglia Smiraglia; per Musica Identitaria premio a Luigi Libra; per lo Sport Identitario, Massimo Amitrano