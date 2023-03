«L’inferno è dietro l’angolo», Raffaele Cars presenta il suo nuovo romanzo alla libreria Raffaello Vomero

Raffaele Cars, giovane scrittore partenopeo di storie pulp metropolitane, presenterà il suo nuovo romanzo: «L’inferno è dietro l’angolo», con postfazione di Sergio Brancato, edito da Homo Scrivens, sabato 25 marzo ore 11.30 presso la Libreria Raffaello Vomero, sita in via Kerbaker 35.

Un romanzo che desta interesse – tanto da esordire al posto n°51 della classifica di Amazon - sezione narrativa-, nonostante nelle librerie di tutta Italia esca il prossimo 24 marzo – e che racconta temi complessi come la depressione, il bipolarismo, l’abuso di sostanze, con un tono dark ma ironico. «Più che di slapstick comedy, potremmo parlare di una slapstick tragedy. Una forma del narrare in cui l’ironia diviene definitivamente la forma estetica della disperazione, forse l’ultima vera possibilità di dirla». Si legge all’interno di una frase – presente sulla quarta di copertina – presa dalla postfazione di Brancato.

Ospiti dell’evento culturale: Aldo Putignano (editore Homo Scrivens) – Paquito Catanzaro (scrittore, giornalista, attore) – Sergio Brancato (Sociologo, scrittore, sceneggiatore). «Seguiranno altre presentazioni, alcune formali come quelle nelle librerie e altre invece informali, per portare un romanzo come L’inferno è dietro l’angolo fuori dai salotti letterari, tra la gente che invece davvero vive quello che è descritto nel romanzo»- spiega il giovane scrittore, reduce dal successo al Premio Nabokov, in cui figura tra i vincitori della sezione racconti. Il suo racconto, «Polpette al cuore di Lars», premiato a quest’ultima rassegna, uscirà in una antologia dei racconti finalisti edita da Tralerighe libri editore.