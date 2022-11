«L'inganno», il nuovo libro di Alessandro Barbano: il 2 dicembre la presentazione a Napoli

«L'inganno» è il nuovo libro del giornalista e scrittore Alessandro Barbano per i tipi di Marislio, una riflessione sulla «antimafia: usi e soprusi dei professioni del bene». La presentazione a Napoli, al circolo nazionale dell'Unione in via San Carlo, è in programma venerdì 2 dicembre alle 18,30. Intervengono con l'autore Raffaele Cantone, procuratore capo di Perugia, Biagio de Giovanni, accademico dei Lincei e filosofo del diritto, Vincenzo Maiello, professore ordinario di diritto penale alla Federico II. Modera il direttore de "Il Mattino" di Napoli, Francesco de Core.