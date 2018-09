Mercoledì 19 Settembre 2018, 15:27

TORRE DEL GRECO - La Bcp, la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco aderisce alla 17esima edizione di “Invito a Palazzo” e apre le porte di Palazzo Vallelonga, meravigliosa Villa Vesuviana del Settecento. Appuntamento sabato 6 ottobre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 a Palazzo Vallelonga, sede storica della Banca di Corso Vittorio Emanuele 92/100 a Torre del Greco, per l'occasione aperta al pubblico: sono previste visite guidate gratuite, su prenotazione per gruppi e scuole(relazioniesterne@bcp.it, tel.0813581563/562) e momenti musicali in cortile nell’orario pomeridiano.Le visite guidate saranno a cura degli allievi dell’Istituto Statale Francesco Degni di Torre del Greco, che collabora con noi nel progetto “Guida per un giorno”, ideato per diffondere l’arte tra i ragazzi delle scuole, per favorirne l’educazione, la crescita e la formazione. Sarà possibile accedere al primo piano, abitualmente chiuso al pubblico, per ammirare i corridoi, la sala del Consiglio e la collezione d’arte dell’Istituto. Palazzo Vallelonga, di don Lelio Castiglione Morelli Marchese di Vallelonga, è una Villa Vesuviana dell’inizio del ‘700. Nel 1982 che ciò che restava del Palazzo fu acquistato dalla Banca di Credito Popolare. Il restauro, curato dal prof. Roberto Di Stefano, fu terminato nel 1988, e da allora l’antica dimora nobiliare è sede dell’Istituto di credito. Gli elementi architettonici di maggiore pregio della struttura sono il prospetto principale, la scala neoclassica attribuita al Vanvitelli, il cortile, e la Sala del Consiglio di Amministrazione, caratterizzata dalla presenza di una parete affrescata da Crescenzo Gamba."Questa evento rappresenta per la Banca di Credito Popolare un momento di condivisione del patrimonio artistico, che conserviamo e valorizziamo, con il territorio e le persone a cui siamo legati dalle radici comuni. E’ il simbolo di un mondo bancario che opera insieme alla comunità, a conferma della profonda sintonia con il proprio territorio".