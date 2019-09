«La crudele storia tra pupi e guarattelle»: mostra a San Domenico Maggiore

Giovedì 5 Settembre 2019, 17:03

Un settembre ricco di appuntamenti nell’ambito della Mostra «La Crudele Storia tra pupi e guarattelle» visitabile sino al 20 settembre nella Sala della Biblioteca del Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli.Si comincia il 6 settembre alle ore 11,00 con una visita guidata tenuta da Aldo de Martino e Violetta Ercolano codirettori del Museo IPIEMME da cui provengono tutti i reperti, pupi e guarattelle, in mostra.Alle ore 12,00 poi e' previsto l’incontro con la Professoressa Valentina Venturini che insegna Problemi di storiografia dello spettacolo, Culture teatrali comparate e Tradizioni, mestieri, teatro vivo presso l’Universita' Roma Tre. Tema dell’incontro e' I Pupi Armati in Sicilia. La Sicilia conserva due delle tre tradizioni di Opera dei Pupi, a Palermo e Catania tuttora, a differenza della tradizione napoletana, vive.Sabato 7 settembre alle ore 11,00 con una visita guidata tenuta da Aldo de Martino e Violetta Ercolano co-direttori del Museo IPIEMME.Alle ore 12,00 e' previsto l’incontro con il Professore Alfonso Cipolla, Docente di Arte Scenica presso l’Istituto Superiore di Studi Musicali Conservatorio Guido Cantelli di Novara e di Teatro di Animazione presso la Facolta' di Lettere e Filosofia dell’Universita' degli Studi di Torino. Direttore dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare Direttore del Museo Gianduja di Grugliasco (TO). L’Incontro con il Professore Cipolla sarà una presentazione del Museo Gianduja di Grugliasco e della rete, di recente costituzione, dei Musei del Teatro di Figura di Unima/Italia.Per info: 3334735314