La «Divina Pompei» scritta dai bambini di 5 anni ispirati da Dante Alighieri

Dante Alighieri raccontato dai bambini di 5 anni e dal quale hanno preso spunto per scrivere la «Divina Pompei». Ed ancora i piccoli hanno realizzato le loro carte di identità che hanno fatto firmare al sindaco Carmine Lo Sapio con tanto di timbro del comune. «Così i bambini hanno già da piccoli appreso le nozioni di educazione civica e compreso i loro diritti e doveri. E potranno, a loro volta, educare i grandi al senso civico» hanno evidenziato le insegnanti. Le due iniziative rientrano nel progetto di educazione civica «Io cittadino del mondo… di Pompei», svolto dagli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia «Via Nolana» del secondo circolo didattico guidato dalla dirigente scolastica Anna Maria Cioffi. Le insegnanti, attraverso piccole azioni quotidiane di cooperazione e convivenza, hanno guidato gli alunni alla scoperta dei propri diritti, cominciando dal diritto al nome, alla famiglia, alla salute, all’istruzione, al gioco. Partendo dal concetto di appartenenza alla propria famiglia, si è passati, poi, ad approfondire il legame con la scuola, il quartiere e la città.

Obiettivi del progetto: sviluppare l’identità personale, sociale e culturale; comprendere che tutti hanno dei diritti e dei doveri; saper individuare il proprio ruolo all’interno della famiglia, della scuola e della comunità; riconoscere di essere cittadini di una città e di un Paese.

Inoltre, in occasione del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, le insegnanti hanno voluto far conoscere ai bambini il più famoso poeta italiano. Con semplicità hanno illustrato ai bambini la sua vita e le sue opere più celebri, soprattutto, il suo viaggio fantastico attraverso l’Inferno, il Purgatorio e il Paradiso.

Il progetto, al quale hanno preso parte 42 alunni, è iniziato con attività laboratoriali, di ascolto e visione di video, conversazioni guidate, rappresentazioni grafiche e pittoriche, canti, filastrocche e momenti di approfondimento, per imparare a conoscere simboli quali la bandiera, l’emblema della Repubblica e l’inno d’Italia, durante i quali hanno anche realizzato una speciale carta d’identità consegnata al sindaco per il timbro e la firma. In seguito, sono state svolte passeggiate nella città, per scoprire il proprio ambiente di vita, le strutture e gli edifici della città e per apprendere le regole della strada e i segnali stradali. Al termine del percorso, al quale hanno collaborato tutte le insegnanti, gli alunni sono stati impegnati in una rappresentazione teatrale intitolata «La Divina Pompei»: una trama con dialoghi spiritosi e divertenti, scritta dai bambini, che ha come protagonista il sommo poeta che si perde mentre sta rileggendo la sua opera e si ritrova per caso a Pompei.

La visita del sindaco Carmine Lo Sapio, che ha firmato e consegnato le carte d’identità ai bambini, ha concluso l'iniziativa.