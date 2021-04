La Galleria Borbonica riapre al pubblico: anche Sky Arte ne celebra la bellezza

La Galleria Borbonica riapre al pubblico. Dal 30 aprile, ripartono le visite guidate nei cunicoli realizzati dai Borbone sotto la collina di Pizzofalcone. Dopo gli speciali dedicati alla Galleria dai programmi di Alberto Angela e Roberto Giacobbo, anche Sky Arte, in questi giorni, sta mandando in onda uno speciale che mostra questa opera in tutta la sua bellezza. Durante la puntata del programma “Italia Nascosta”, utilizzando la più recente tecnologia 3D, il presentatore britannico Alexander Armstrong e il professore Michael Scott consentono allo spettatore di esplorare le gallerie borboniche, una vera e propria esperienza di viaggio nel tempo attraverso cisterne romane che si sono trasformate in acquedotti nel XVII secolo, gallerie di fuga nel XIX secolo e infine rifugi antiaerei della Seconda Guerra Mondiale. “Anche noi, dopo mesi di chiusure e di cassa integrazione per tutti quelli che lavorano grazie alla Galleria, abbiamo deciso di scommettere sulla riapertura, sperando che sia definitiva, sulla voglia di cultura dei napoletani e sul ritorno dei turisti. E’ uno sforzo organizzativo costoso e complicato ma, come sempre, l’amore per Napoli ci farà superare ogni difficoltà”, ha dichiarato il presidente della Galleria Borbonica, Gianluca Minin. Per le visite guidate di tutti i percorsi previsti è obbligatoria la prenotazione (www.galleriaborbonica.com) e durante la visita bisognerà rispettare le regole previste, tra cui l’uso della mascherina ed il distanziamento fra i visitatori.

