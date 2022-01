“La Gamba di Diego e altri racconti”, il nuovo libro dell'attore partenopeo Gianfranco Gallo

“La Gamba di Diego e altri racconti” è una raccolta di brevi componimenti letterari dal carattere narrativo scritti dall'artista Gianfranco Gallo. Quattro racconti, per un totale di 40 pagine a soli 5,00 euro, uniti dalla passione per Diego Armando Maradona, il calcio e Napoli, città natale dell'attore-autore. Il libro è pubblicato da Edizioni Graf in versione tascabile a tiratura limitata, solo 100 copie, impreziosito da una copertina illustrata da Danilo Pergamo, e disponibile solo presso il centro sociale “Lo Sgarrupato”.

La pubblicazione nasce per supportare il progetto “Sostieni il calcio popolare” coordinato dal centro sociale “Lo Sgarrupato” e dalla scuola calcio Spartak San Gennaro. Tutto il ricavato della vendita del libro sarà devoluto in beneficenza alle associazioni di quartiere. Il libro sarà presentata con la partecipazione di Gianfranco Gallo il 9 gennaio alle ore 12.00 in vico Lepre ai Ventaglieri, alle ore 17.00 all'aperto, in adiacenza al parco Ventaglieri nel quartiere Montesanto.