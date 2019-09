«La magia», il concorso letterario della libreria Iocisto

Martedì 17 Settembre 2019, 14:19

Sulla scia del successo dell’appena concluso Torneo Tremaghi+uno 2019, si apre la seconda fase della sfida magica, dedicata alla scrittura. La libreria Iocisto, infatti, in tema con il proprio oggetto sociale di luogo culturale, teso alla valorizzazione della parola scritta e parlata, ha deciso, anche quest’anno di indire un concorso letterario per racconti brevi a tema “La magia”. Gli elaborati, pur dovendo contenere elementi magici, non potranno, tuttavia, in alcun modo essere legati alla saga potteriana.La novità di questa seconda edizione è la suddivisione in fasce a seconda dell’età degli scrittori. Nella prima, dunque, saranno compresi i racconti dei partecipanti che hanno dagli otto ai tredici anni, nella seconda quelli dai quattordici ai venti anni e infine, nella terza fascia quelli dai ventuno ai novantanove. Per ognuna di esse, dunque, ci sarà un vincitore e un premio. È prevista, inoltre, la possibilità di partecipazione per un’intera classe scolastica.Per partecipare al Concorso letterario è necessario versare una quota d’iscrizione come da regolamento, inviando il racconto all’indirizzo di posta: concorso.iocipotter@gmail.com, con allegata ricevuta del versamento della quota d’iscrizione, tassativamente entro le ore 23.00 del 30 settembre 2019.I partecipanti potranno presentare uno o più elaborati di loro produzione, scritti in lingua italiana e inediti. Non è previsto un limite minimo, mentre la lunghezza dei testi non dovrà superare le 10.000 battute, compresi gli spazi; il carattere utilizzato dovrà essere “Times New Roman”, corpo dodici.Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio insindacabile e inappellabile di una giuria nominata da IoCiSto, che stilerà una classifica per ciascuna fascia, prendendo in considerazione la qualità dei contenuti, la forma espositiva e le emozioni suscitate.I premi, offerti dal Tour Operator I Viaggi di Jack Sparrow® saranno così assegnati:prima fascia: Ingresso per due persone al Parco a tema Rainbowseconda fascia Ingresso per due persone al Parco a tema Zoo MarineMentre il vincitore del concorso per la terza fascia rsarà premiato con la pubblicazione del suo racconto su un quotidiano/magazine di rilievo, sul sito e sulle pagine facebook della Libreria IoCiSto e del Torneo Tremaghi+uno 2019.La proclamazione dei vincitori avrà luogo il giorno 31 ottobre 2019; i premi saranno consegnati da uno scrittore di fama nazionale. E, ancora, i racconti partecipanti potranno essere pubblicati su siti web o su quotidiani locali, a discrezione del promotore. Se poi i racconti dovessero essere in numero adeguato, è prevista, per i migliori, la possibilità di pubblicazione in un’antologia.