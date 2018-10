La Napoli magica di Del Tufo alla libreria Vitanova

Martedì 9 ottobre alle 18 presentazione del volume di Vittorio del Tufo, redattore capo del Mattino,

Napoli magica

(Neri Pozza). Dopo l’introduzione di Piero Antonio Toma, ne parlerà con l’autore il giornalista Marco Perillo. Come la città non finisce mai, anche il tempo che la riguarda in questo libro non finisce mai. E appena se n’è scandagliato uno, ecco prospettarsene un secondo e poi un terzo del giorno innanzi. Con l’andare a ritroso da avantieri ad avantieri cresce l’incidenza della magia. Ê quella magia a conferire alla città quell’aria indefinita, sfuggente, illusionistica, misterica. Insomma se Napoli è quella che è perché, grazie alle pagine dell’autore, essa acquista quel sapore di inverosimiglianza e di irrealtà. Caffè di benvenuto e dopo la presentazione, per gli amici della libreria, pizza margherita o marinara (5 € incluso birra) dal vicino pizzaiolo campione del mondo.

Venerdì 5 Ottobre 2018, 20:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA