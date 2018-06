La poesia del tramonto a Monte di Procida per il press tour di Malazè

Mercoledì 6 Giugno 2018, 18:19 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2018 18:19

MONTE DI PROCIDA - Sarà presentata giovedì 21 giugno, alle 16.30 nella sala Ludovico Quandel in municipio, la XIII edizione di Malazè: la rassegna enoarcheogastronomica sarà in scena nei Comuni flegrei a settembre con anteprima in apertura d’estate. Tema del press tour, giovedì, «La poesia del tramonto a Monte di Procida». Fitto il programma del primo appuntamento. Dopo la conferenza, alle 17.30, visita al vigneto dell’azienda Cantine del Mare con degustazione di vini e prodotti tipici. A seguire, alle 19, un tour per scoprire la Falesia di Torrefumo – che svela le fasi eruttive dei Campi Flegrei - accompagnati dalla geologa Erlisiana Anzalone e dalla guida turistica Monica Carannante. Alle 20 alla Playa Tapas bar, in piazzale VII Luglio al molo di Acquamorta, letture di opere del compianto poeta Michele Sovente. Nel corso della serata spazio ai sapori: degustazioni di pizze fritte di Diego Vitagliano con il pomodoro dell'Associazione pomodoro cannellino dei Campi Flegrei, Agriturismo Don Salvatore, Kuma 65, Abraxas, Azienda agricola la Sibilla e dei Vini del Consorzio Tutela Vini dei Campi Flegrei. Alle 21.30, il via alla Festa Europea della Musica. Sul palco «Capitan Capitone ed i Fratelli della Costa» con Daniele Sepe, Andrea Tartaglia, Roberto Colella, Sara Sgueglia, Tommy De Paola, Davide Afzal, Pasquale De Paola, Alessandro Marlando.