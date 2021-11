La "Prodigiosa terra" di Lello Gaudiosi in mostra a Procida

Il fiume Sele, le acque e la terra di un territorio, tutto racchiuso nei quadri di Lello Gaudiosi, in mostra a Procida. La sua "Prodigiosa terra" è esposta nella chiesa di San Giacomo della capitale italiana della cultura. Si sancisce così il connubio fiume/mare ma soprattutto si unisce bellezza a bellezza. Nei quadri c'è tutto il sapore di un'area che, attraverso l'arte di Gaudiosi, fa vedere il meglio di sé stessa. Una mostra molto apprezzata dai procidiani, ma anche dai tanti visitatori che si stanno recando al vernissage. "È un onore portare a Procida le mie opere - dice Gaudiosi - I tanti visitatori, tantissimi i ragazzi, i giovani, che hanno espresso apprezzamento sono uno sprone ulteriore a lavorare per far conoscere un territorio e la sua prodigiosa bellezza. L' arte, oltre a comunicare emozioni, serenità e felicità, contribuisce anche ad essere anello di congiunzione tra generazioni. L' arte a Procida non isola".