La Repubblica di Weimar protagonista al Tam Tam Digifest

Sabato 6 Luglio 2019, 15:25

“Weimer!!!!” è il titolo della due giorni di laboratori, proiezioni, incontri e spettacoli della compagnia Spazio Libero, un mix di teatro, arti visive e cinema che martedì 9 e mercoledì 10 luglio alle ore 18 e 30, al Teatro Spazio Libero in Via Parco Margherita a Napoli, aprirà l’anteprima della 14esima edizione del Tam Tam Digifest, curata da Giulio Gargia.Un racconto multidisciplinare sulla Repubblica di Weimar, il suo fiorire e il suo morire. Testi di riflessione sull’ieri e di visione per il domani a cura dell’arch. Buonocore (Arti visive), Costanzo Ioni (poesia e teatro) Tam Tam (cinema). Una passeggiata storica e visiva tra Cabaret, architettura (Gropius e il Bauhaus), Pittura (Grosz), Cinema (proiezione di un estratto de “Il dottor Mabuse” di Fritz Lang) in un montaggio gestuale e audiovisivo a cura della Coop. Tam TamPer info: www.tamtamdigifest.it - tel : 081 402712Ingresso: 3 euro