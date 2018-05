La tutela della natura in un disegno, con il corso di Ardea

Giovedì 24 Maggio 2018, 12:52 - Ultimo aggiornamento: 24-05-2018 12:52

Ci sono tanti modi per perseguire i propri obiettivi, curarsi delle cose che si hanno a cuore, farle comprendere e magari condividere agli altri.E così, l’associazione naturalistica “Ardea” – dal 2011 impegnata nella salvaguardia dell’ambiente e dei suoi equilibri – ne percorre diversi, compreso quello di un “Corso di disegno naturalistico” aperto a tutti. Le lezioni – che saranno ospitate dal Centro musei delle scienze naturali e fisiche nel Museo di fisica (via Mezzocannone 8) e prenderanno il via questo giovedì 24 – avranno dunque il duplice scopo di insegnare i rudimenti del disegno e, attraverso l’osservazione a esso propedeutica, avvicinare a una sensibilità più spiccata nei confronti della natura e dei suoi abitanti.Vediamo allora come si articola questa terza edizione (per maggiori informazioni e necessarie iscrizioni, sito, pagina Fb, il numero 348/1749558, la mail info@ardeaonlus.it): prima giornata, si diceva, questo giovedì, con “Introduzione al disegno”, per familiarizzare con il mezzo; il 31 si fa la conoscenza dei “Soggetti naturalistici”, per poi dedicare le successive due lezioni (7 e 14 giugno) alla pratica de “L’acquerello e il colore”. Gli incontri sino a qui elencati saranno a cura dell’illustratore naturalista freelance Andrea Accennato di Controlzeta Lab.Ma veniamo ai due ultimi incontri, che si terranno all’Orto botanico di Napoli e saranno dedicati al “Disegno en plein air”: quello di lunedì 18 lo terrà l’illustratore Marco Preziosi – che è pure attivista del Wwf e ritrae principalmente uccelli, mammiferi, rettili, anfibi e insetti dei quali non tralascia gli aspetti scientifici; quello di martedì 26 sarà invece a cura di Federico Gemma – che dipinge dal vivo animali selvatici, paesaggi, piante e fiori spontanei, grazie pure all’ausilio di cannocchiali e binocoli.