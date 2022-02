Sabato 5 febbraio - ore 18.30 - presso Associazione Culturale Cma. In Via Cilea 64, Napoli, si terrà la presentazione del libro «La vita quotidiana come gioco di ruolo» di Giovanni Balducci. L'incontro sarà moderato da Maurizio Vitiello, interverranno: l'Avv. Fabio Staiano, Elisabetta de Luca, Emanuele Papa, Marco Spina, Angelo Simula e Gianfranco Succoio. Sarà presente l'autore