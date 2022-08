«Laboratorio Mediterraneo», il libro a cura di Varone e Saldutti approda a Capri

Nell’ambito di “Estate Caprese 2022” organizzata dal Comune di Capri, venerdì 26 agosto alle ore 19 alla Terrazza dell’ex Albergo Internazionale in via Sella Orta 3, il giornalista Luciano Garofano parlerà di “Laboratorio Mediterraneo. Viaggio tra fotografia ambiente letteratura e scienze sociali: storia e futuro del mare tra le terre” (Guida Editori) in compagnia della curatrice Patrizia Varone con gli interventi musicali di Riccardo Pecoraro.

“Laboratorio Mediterraneo. Viaggio tra fotografia ambiente letteratura e scienze sociali: storia e futuro del mare tra le terre” è un saggio corale, un contributo collettivo di esperti con l’intento di elaborare uno schizzo, intraprendere un viaggio multidisciplinare e interdisciplinare attraverso il Mediterraneo, l’area euro-mediterranea, la sua cultura, il suo futuro. È un viaggio non esaustivo, che invita a riflessioni per individuare nuovi itinerari avendo come bussola le culture, le interazioni tra le persone.

Il saggio incrocia le esperienze di 6 autori-fotografi (Mimmo Iodice, Natalia Saurin, Vasco Ascolini, Tami Notsani, Pio Tarantini, Raffaela Mariniello) con esperti ambientalisti, biologi marini, critici, architetti, scrittori che, seguendo l’esperienza dello spazio sperimentale del Mediterraneo, condividono ricerche e riflessioni multidisciplinari in nome di una pluralità culturale e della cooperazione quali percorsi condivisi di una ricerca che apra nuove rotte culturali.

Insieme ai fotografi elencati, hanno contribuito: Antonella Del Giudice, scrittrice, Marco Perillo, scrittore e giornalista, Monica Mazzolini, storica dell’arte, Marco Molino, scrittore e giornalista, Ugo Leone, esperto in politica dell’ambiente, Bruna Mancini, docente di letteratura inglese, Maria Cristina Gambi, biologa ed ecologa marina, Antonella Violano, docente di tecnologia dell’architettura.

I curatori: Nicola Saldutti, nato a Napoli. Capo desk Economia del Corriere della Sera, ha frequentato il master di Giornalismo Rcs “Gino Palumbo”. Laureato in Scienze Politiche all’Università Federico II.

Patrizia Varone, scrive per il settimanale la Lettura - Corriere della Sera. Ha conseguito il Master in Giornalismo ed è Laureata in Scienze Politiche all’Università Federico II. È parte della direzione artistica della rassegna “Mediterraneo Fotografia”.