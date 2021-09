Ischia, torna il premio di giornalismo a Lacco Ameno: ecco tutti i premiati

Venerdì 3 e sabato 4 settembre Lacco Ameno ospiterà la 42 edizione del premio Ischia internazionale di giornalismo, una prestigiosa manifestazione italiana dedicata all’informazione e alla comunicazione.

I vincitori di questa 42esima edizione sono stati scelti dalla giuria presieduta da Giulio Anselmi e composta da Andrea Abodi, Lucia Annunziata, Luigi Contu, Marco Damilano, Luciano Fontana, Massimo Franco, Carlo Gambalonga, Giovanni Grasso, Federico Monga, Mario Orfeo e Fabio Tamburini.

Alessandra Galloni, nuova direttrice della agenzia Reuters, vince il premio Ischia internazionale di giornalismo.

Giovanni Floris, conduttore di «DiMartedi» su La7, vince il premio Ischia giornalista televisivo dell’anno.

Agnese Pini, direttrice de «La Nazione», vince il premio Ischia per la carta stampata.

Nicoletta Carbone, autrice e conduttrice di «Obiettivo benessere», premiata per il settore radiofonico.

Alessandro Barbano, codirettore del «Corriere dello Sport», vince il premio Ischia per il giornalismo sportivo istituito dall’ ICS Istituto per il credito Sportivo.

In questa edizione si è voluto accendere un focus sull’attualità e sui diritti umani, con il conferimento del Premio Ischia per i diritti Umani in collaborazione con l’associazione Cultura Italiae a Zahra Ahmadi, 32enne impegnata coraggiosamente da tempo nella difesa dei diritti femminili in Afghanistan. Negli scorsi anni il Premio Ischia per i diritti umani fu assegnato alla giovane fotoreporter yazida Zina Salim Hamu, testimone degli orrori della guerra siriana, e ad altri vari esponenti del mondo dell’informazione, dal premio nobel Svjatlana Aleksievič, alla giornalista messicana Lydia Cacho Ribeiro, dall’esule cubano Armando Valladares, alla memoria del giornalista pakistano Syed Saleem.

Tra le altre sezioni, Mario Viola e Davide Colaccino vincono il Premio Comunicatore 2021, Gerardo Ausiello vince il Premio “Marco Suraci” assegnato dalla Regione Campania di concerto con la Fondazione Premio Ischia ai giornalisti under 40 e Sonia Filippazzi vince il Premio Ischia per la Comunicazione sostenibile in collaborazione con Terna.

Il programma per venerdì 3 settembre prevede, alle 18.30, «un anno straordinario di imprese sportive. Lo Sport italiano come immagine di rilancio del nostro paese nel mondo. Benefici sociali ed economici, post Covid».

Consegna dei premi Speciali a Irma testa, per le imprese sportive, Federica de Sanctis per l’innovazione web di poste.it

Mentre sabato 4 settembre, alle ore 18,00: «Il lavoro ibrido, le trasformazioni dei luoghi di lavoro dopo la pandemia”