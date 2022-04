Lanificio25 lancia «LaniKids25»: dieci appuntamenti tra cultura e gioco per stimolare la creatività dei più piccoli

Cultura e gioco, intrattenimento e aggregazione: sono queste le parole chiave che sintetizzano i progetti firmati dal Lanificio25 - spazio e laboratorio culturale di Napoli gestito dalla Carlo Rendano Association A.P.S con sede nella quattrocentesca Insula Monumentale di Santa Caterina a Formiello in piazza Enrico de Nicola – che con l’arrivo della primavera propone la rassegna «LaniKids25»: un calendario di appuntamenti rivolto ai bambini, pensato per valorizzare le potenzialità creative dell’età infantile, regolare le interazioni fra bambini e genitori o nonni e stimolare l’intelligenza emotiva dei più piccoli.

In programma dieci appuntamenti durante i quali i giovani partecipanti potranno prendere parte a passeggiate guidate e laboratori tematici di lettura, teatro e laboratori creativi in compagnia di operatori ed esperti del settore. «Negli ultimi 15 anni il Lanificio25 ha attirato un pubblico transgenerazionale concentrando le proprie attività su eventi - musicali, teatrali, convegni e mostre d’arte - aperti al quartiere e alla città», afferma Franco Rendano del Lanificio25, «Oggi però avvertiamo la necessità di fare di questo luogo un punto di riferimento e di aggregazione anche per i più piccoli, in particolare bambini di Porta Capuana e le loro famiglie. Tenendo fede alla nostra “missione” abbiamo deciso di sviluppare un programma ad hoc per l’infanzia: lo scopo è quello di avvicinare le fasce più giovani all’intrattenimento culturale mediante il gioco e l’apprendimento condiviso.»

Si comincia il 9 aprile alle ore 9,30 «Cultura e Gioco» una giornata interamente dedicata alle famiglie e specialmente dedicata alle mamme, i padri e i nonni, pensata per presentare le attività e le finalità della rassegna LaniKids25: l’incontro si apre con i saluti di Maria Filippone, vicesindaco di Napoli e assessore all’istruzione e alla famiglia; Valeria Panella, presidente della Carlo Rendano Association APS; Franco Rendano chirurgo e titolare del Lanificio25. Modera Caterina Arcidiacono, docente psicologia di comunità Federico II Napoli. Supporta il progetto la Farmacia de Tommasis di Napoli.