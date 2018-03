Le donne del passato per quelle di oggi

Mercoledì 7 Marzo 2018, 19:33 - Ultimo aggiornamento: 07-03-2018 19:33

La "Giornata internazionale della donna", sebbene più e meno apprezzata, non manca di essere comunque il centro di numerose iniziative di svago o confronto, ludiche o culturali, organizzate in occasione della ricorrenza.Tra queste, ce n’è una che qui a Napoli punta sul ricordo, sulla conoscenza di figure femminili che hanno caratterizzato il nostro passato. L’iniziativa in questione è quella di Coopculture, che ha in programma per questo 8 marzo due visite guidate a due luoghi simbolici della città e a alcune donne che vi sono legate.La prima parte alle 15.30 di questo giovedì, si snoderà all’interno del Palazzo reale e si intitola “Tre donne a Palazzo”. Le tre donne in questione sono Maria Carolina d’Asburgo Lorena, moglie di Ferdinando I di Borbone; Carolina Bonaparte, moglie di Gioacchino Murat e sorella di Napoleone Bonaparte; Maria Cristina di Savoia, moglie di Ferdinando II delle Due Sicilie – donne che, pur nel ruolo di consorti, seppero “influenzare la vita e l’etichetta di corte, sulla base delle proprie differenti ambizione, cultura e religiosità”.La seconda sarà invece alle 17 al Museo archeologico nazionale e si intitola “Una archeologa senza rossetto”. Dedicata all’archeologia Paola Zancani Montuoro, racconterà il suo impegno professionale e intellettuale, il suo amore e la sua passione per una materia spesso appannaggio degli uomini. Ovviamente, il percorso si articolerà attraverso le sale del museo e le testimonianze del passato che custodisce.Per maggiori informazioni e per le prenotazioni, si può contattare il numero 848/800288 (da cellulari e dall’estero, lo 06/39967250).