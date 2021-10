Le grotte di Capri al centro di un convegno con l’associazione Apragopolis

Tre giorni di convegno a Capri ed Anacapri sulle specificità archeologiche delle grotte di Capri, in relazione con altri luoghi del mediterraneo e diversi incontri rivolti ai più piccoli di educazione all’abitare e al rispetto del patrimonio culturale. L’iniziativa è promossa e organizzata dall’Associazione di ricercatori e archeologi Apragopolis, con sede a Capri, ed è inserita nel più ampio progetto “Masgaba. Una carta archeologica per l'isola di Capri”, finanziato e patrocinato da entrambi i comuni dell’isola, sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli e con la collaborazione del Cnr-Ispc di Roma.

Il progetto si propone l’obiettivo principale di redigere una carta archeologica come base indispensabile per la conoscenza, la tutela e la valorizzazione del patrimonio archeologico dell’isola. Al fine di promuovere la conoscenza delle diverse fasi di studio e mettere a confronto in un pubblico dibattito i dati emersi.

Il convegno, che si terrà da giovedì 7 a sabato 9 Ottobre, è la seconda tavola rotonda promossa dall'Associazione Apragopolis, presieduta da Rosaria Perrella, che si è posta l’obiettivo di organizzare tre grandi convegni nell’arco dei cinque anni di progetto. Per quest’anno, l’associazione di archeologi e studiosi del mondo antico, ha scelto di promuovere una seconda occasione di incontro, mediante l’organizzazione del secondo convegno intitolato “Le grotte tra Preistoria, età classica e Medioevo: Capri, la Campania, il Mediterraneo”. Il primo è stato dedicato alla ricerca archeologica in età borbonica attraverso la documentazione d'archivio e si è proposto di porre al centro dell'attenzione le indagini di scavo che si realizzarono a Capri, mettendole in relazione con altri siti delle province più importanti del Regno, vale a dire la Provincia di Napoli e la Provincia di Terra di Lavoro.

L’attenzione si sposta così su un altro tema di studio ben rappresentato a Capri, ma meritevole di indagine anche a livello generale e regionale: il vivere in grotta nella sua dimensione pratica, quotidiana e utilitaria oppure simbolica e ritualizzata. Questa tematica, così come quella affrontata precedentemente, si presta facilmente a un’analisi interdisciplinare con la compartecipazione di archeologi, storici e storici dell’arte, favorendo inoltre la possibilità di condurre un’indagine diacronica, mettendo a confronto le diverse funzioni o i mutevoli significati assunti dallo spazio della grotta nelle diverse epoche storiche.

Anche in questo secondo incontro di studi, l’indagine sulle antichità capresi è stata posta in relazione con altri siti campani nei diversi periodi storici. Così nel convegno si darà ampio spazio a interventi sia di carattere generale sia incentrati su particolari casi studio.

Ha dichiarato l’assessore ai Beni Culturali della Città di Capri, Paola Mazzina: «Con l’Associazione Apragopolis abbiamo già avviato questa estate un percorso di educazione al patrimonio culturale dell’isola, rivolto inizialmente ai bambini, che si è diramato in più luoghi tra Villa Jovis, Villa Lysis, gli scavi romani di Palazzo a Mare, proprio con l’intento di educare le giovani generazioni al rispetto del paesaggio, del territorio e dell’intero patrimonio culturale dell’isola. In occasione del convegno abbiamo sostenuto questi percorsi sulle grotte, proprio perché indissolubilmente legati alla conoscenza della storia del nostro territorio».

In tema grotte l'Associazione Apragopolis ha previsto, infatti, tre nuovi appuntamenti promossi e sostenuti dal comune di Capri per la valorizzazione del patrimonio archeologico dell'isola in chiave di fruizione per ogni età e tipo di pubblico. Gli appuntamenti laboratoriali, rivolti ai piccoli, sono già stati avviati in questi giorni: un primo workshop si è tenuto ieri, 4 ottobre, a Villa Lysis, per bambini dai 6 ai 11 anni, dedicato al rapporto tra architettura e natura nell'isola di Capri e all'evoluzione del concetto di abitare, partendo proprio dalle ville capresi, condotto in collaborazione con l'associazione Archipicchia.

Domani 6 Ottobre, alle 17.00, presso il cinema internazionale di Capri, è previsto uno spettacolo, inizialmente ideato per la Grotta di Matermania, per una suggestiva versione liberamente tratta dal "Ciclope" di Euripide di Gaetano Battista.

Giovedì 7 ottobre, alle ore 10.00, prima dei lavori del convegno, sarà possibile visitare la grotta di Matermania con la guida di archeologi specializzati.

I lavori del convegno inizieranno giovedì 7 ottobre, alle 14.00, presso il Centro Congressi di Capri con i saluti istituzionali di Teresa Elena Cinquantaquattro (Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli), Marino Lembo (Sindaco della Città di Capri), Paola Mazzina (Assessore ai Beni Culturali e Monumentali, Città di Capri), Alessandro Scoppa (Sindaco del Comune di Anacapri), Manuela Schiano (Assessore Turismo e Cultura, Politiche Educative e Politiche Sociali, Comune di Anacapri) e Kristina Kappelin (Soprintendente e console onorario di Svezia, Villa San Michele).