“Le nutrici di se”, Marina Boniello, Cinzia Caputo e Antonella Palmisano al Pan

Mercoledì 27 Marzo 2019, 17:37

In un intreccio a più voci, tra storie di donne, esplorazione del desiderio di maternità e nuove prospettive di apertura alla vita, tra miti, parole e musica, si attraverseranno le pagine del libro “Le nutrici di se”, di Marina Boniello, Cinzia Caputo, Antonella Palmisano, a cura di Cinzia Caputo, IOD edizioni 2019.Ne discuteranno con le autrici la giornalista Diletta Capissi e la psicologa analista Marisa D’Arrigo. Letture e voce narrante di Matilde Cesaro.Il libro è una raccolta di storie ed esperienze intense di donne di diverse generazioni che hanno affrontato e vissuto non solo il desiderio ma anche il dolore della maternità.Raccontate in una forma narrativo-evocativa, attingendo dal mito e dalla metafora - di cui Cinzia Caputo è esperta - e dando corpo a un dialogo a più voci e secondo tre diversi approcci: filosofico, psicoanalitico e psicobiologico. Offre dunque spunti e riflessioni, da angolazioni diverse, che aprono a nuove rappresentazioni, inaugurando così modi differenti di correlare cose, persone ed esperienze ancora non prevedibili.«Attraversare il desiderio di maternità è stato un viaggio – scrivono le autrici – di cui conoscevamo solo la partenza. Spinte dalla domanda che siamo state costrette a porci, da una terra conosciuta, ci siamo ritrovate in una terra nuova che abbiamo potuto esplorare“».