«Le Vie dei Mercanti», forum internazionale al complesso museale di Santa Chiara

Mercoledì 13 Giugno 2018, 19:54 - Ultimo aggiornamento: 13-06-2018 19:54

300 abstract, 170 pubblicazioni scientifiche e 650 autori da 35 Paesi (tra cui Stati Uniti, Australia, Cile, Brasile, Giappone, Francia, Germania, Tunisia): questi sono i numeri della XVI edizione del Forum Internazionale ‘Le Vie dei Mercanti’ dal titolo “World heritage and knowledge, Representation, Restoration, Redesign, Resilience” che prenderà il via giovedì 14 giugno alle h. 10 presso il Complesso Museale di Santa Chiara a Napoli.Il Forum sarà introdotto da Ana Luiza Thompson-Flores - Direttrice dell’Unesco Regional Bureau for Science and Culture in Europe - in qualità di delegata di Audrey Azoulay, Direttrice Generale dell’Unesco A seguire, la premiazione e la mostra della I edizione del concorso internazionale di progettazione ‘Il confine evanescente tra il già fatto e il da farsi’ che ha visto l’elevata adesione di partecipanti da tutta l’Europa. Un concorso di progettazione riservato a laureandi, dottorandi, architetti, ingegneri paesaggisti e pianificatori under 40 sul rapporto tra antico, preesistente e nuovo.Fra i numerosi interventi della giornata, si segnala la Lectio Magistralis di Orazio Carpenzano - Direttore del Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma. Al forum prenderanno parte presenze istituzionali e accademiche di grande spessore legate ai temi della tutela e della conoscenza dei beni culturali e ambientali, quali Giuseppe Paolisso - Rettore dell’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, Danilo Iervolino - Presidente dell’Università Telematica Pegaso, Rosanna Cioffi - Pro Rettore alla Cultura dell’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, Luigi Maffei - Direttore del Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale dell’Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, Francesco Fimmanò - Direttore Scientifico dell’Università Telematica Pegaso e dell’Universitas Mercatorum, Michael Sciascia - Presidente della Corte dei Conti della Campania, Maurizio Santise - Magistrato del TAR di Napoli, Lucio Savoia - Ambasciatore.Dopo la sessione inaugurale del Forum a Napoli, i lavori si sposteranno il 15 e il 16 giugno a Capri nelle sale conferenze dell’Hotel La Palma.Il Forum, nato nel 2003 da un’idea del Prof. Carmine Gambardella - Cattedra Unesco on Landscape, Cultural Heritage and Territorial Governance, ha creato in questi anni una rete di oltre 5.000 studiosi sui temi e sulle buone pratiche adottate per la tutela del patrimonio culturale e dell’ambiente che si riconoscono nei principi e negli orientamenti scientifici del Consorzio Universitario Benecon (Università Telematica Pegaso, Università della Campania ‘Luigi Vanvitelli’, Università di Napoli ‘Federico II’, Università del Sannio, Università di Salerno), sede della Cattedra Unesco.