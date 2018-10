Lezione dell'Accademia della Crusca a Villa delle Ginestre, casa di Leopardi

Giovedì 4 Ottobre 2018, 13:33

TORRE DEL GRECO - Villa delle Ginestre a Torre del Greco, un tempo residenza del poeta Giacomo Leopardi, apre a turisti e studenti con il progetto «Scuola in Villa», della Fondazione Ente Ville Vesuviane. La nuova offerta turistica del sito sarà presentata martedí 16 ottobre: per l'occasione interverrà il professore Francesco Sabatini, Presidente Onorario dell'Accademia della Crusca, con una riflessione su Villa delle Ginestre e sul suo ruolo di contenitore culturale dall'alto valore formativo.Il sito oltre due secoli fa fu casa di Giacomo Leopardi che ci visse nelle settimane del suo soggiorno vesuviano, poco prima della morte a Napoli: domus tra le più maestose del Miglio d'Oro sulla collina dei Camaldoli di Torre del Greco, ispirò «La Ginestra».Il primo evento dell'anno nella dimora leopardiana sarà una vendemmia per studenti: «Il Vino che verrà», un percorso didattico e sensoriale immersi nella natura vesuviana. Ci sarà un orto didattico per fare la vendemmia nel vigneto che un tempo appartenne a Giacomo Leopardi a disposizione degli alunni delle scuole dell'infanzia e delle elementari. il progetto è promosso dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane: nel frutteto di Villa delle Ginestre a Torre del Greco bambini dai 4 ai 10 anni saranno impegnati nella pigiatura delle uve.