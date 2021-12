Lezioni di storia del festival a Napoli, gli incontri promossi da Scabec ora online

Saranno disponibili dal prossimo 20 dicembre tutti gli incontri di Lezioni di storia del festival, edizione 2021, l’importante manifestazione che si è tenuta a Napoli lo scorso ottobre ideata dall’editore Laterza con la presidenza della Regione Campania, organizzata e promossa dalla Scabec, in collaborazione con l'associazione A voce alta, il teatro Bellini, l’accademia di belle arti e altre istituzioni cittadine tra cui i musei Mann e Madre.

Oltre 40 appuntamenti con alcuni dei più importanti studiosi e storici italiani e stranieri per un tema che quest’anno ha riguardato l'nvenzione del futuro, un tema affascinante e al tempo stesso di grandissima attualità dopo il periodo di paure e incertezze che il Covid ha seminato in tutto il mondo. Sempre sold out per tutti i quattro giorni di festival, Lezioni di Storia propone dal 26 dicembre tra le altre anche le richiestissime lezioni di Alessandro Barbero, Eva Cantarella, Luciano Canfora e Laura Pepe.