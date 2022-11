La libreria IoCiSto presenta «Venti vetri doppi» venerdì 4 novembre

Venerdì 4 novembre, alle ore 18, alla Libreria IoCiSto (via Cimarosa, p.tta Aldo Masullo, Napoli), presentazione del libro «Venti vetri doppi» di Raffaele Rinaldi, attore, poeta e musicista scomparso prematuramente a Parma lo scorso aprile. Lo ricorderanno amici e compagni di viaggio. Intervengono Francesco Bellofatto, Sandro Dionisio, Nunzio Furente, Costanzo Ioni. Letture di Alessandro Incerto. Diretta Facebook sulla pagina di IoCiSto. L’Autore Raffaele Rinaldi, attore, poeta, performer e musicista, nasce a Napoli dove muove i primi passi sulle tavole del palcoscenico e intraprende studi di dizione, recitazione e canto. Dal 1985 continua a Parma la sua attività artistica.

Approfondisce la sua formazione attoriale con Tito Livio Rossi, Franc esco Sciacco, Fabrizio Arcuri, Werner Waas, Pier Paolo Nizzola, Nino Campisi, Marcello Cotugno e Massimo Manini. Nel 2003 fonda la Compagnia Teatrale Istriomania e dal 2004 al 2006 è direttore artistico del Theatro del Vicolo. Nel 2007 sposa Alma Saporito, compagna di vita e in ambito artistico, in particolare per la poesia ed il teatro. Dal 2017 al 2021 è il coordinatore della Giuria del Procida Film Festival. In ambito cinematografico è autore e protagonista di «Mamma li Turchi», cortometraggio di Cristiano Esposito sui temi dell’integrazione culturale, presentato alla giornata Mondiale del Rifugiato 2019.

Come protagonista e regista ha portato in scena lavori di Pinter, Roversi, Eliot, Bergman, Esénin, Guccini, Melville. Ha scritto e prodotto numerosi spettacoli (da Lennon Life & Works al recente Raccontarsi a turno - Dalla Roversi passando per le collaborazioni con Pensieri e Parole - Omaggio a Lucio Battisti e Schiavo canta De André), con la collaborazione di artisti quali, tra gli altri, Bernardo Lanzetti (Pfm). Viene a mancare prematuramente a Parma, il 17 aprile 2022.