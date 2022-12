Dalla moda alla guida dei caffè: 2 appuntamenti in libreria a Napoli

Due appuntamenti nella libreria The Spark Creative Hub - Mondadori Bookstore - a Napoli. Lunedì 12 dicembre alle 18 si tiene la presentazione del libro "Storie (che non passano) di moda" di Enrica Alessi e Jacopo Ascari. Un viaggio illustrato nel mondo della moda raccontando le vite dei suoi protagonisti. Giovedì 15 dicembre alle 18 è invece in programma la presentazione del libro "Guida dei Caffè e delle Torrefazioni d'Italia 2022" di Andrej Godina e Mauro Illiano. Con gli autori chef e pastry chef, moderati da Luciano Pignataro, per discutere del ruolo del caffè nella ristorazione e sull’impatto che la Guida potrà avere anche in questo settore.