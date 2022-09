“È passato”, il libro introspettivo di Luciano Stella: la presentazione a Napoli

Se il passato è il luogo da attraversare per compiere il viaggio del ritorno a se stessi, Luciano Stella non si sottrae all’attraversamento e utilizza la poesia come strumento giocoso con cui compiere il passaggio. I suoi versi, permeati di spiritualità e dolcezza, si ripetono in ritmi dalla forte carica espressiva. Il linguaggio visionario, lo stile ricco di assonanze e accumuli, sono un magma che magicamente prende ogni volta forma e assorbe il lettore in un universo libero in cui la strada e l’arrivo sono due metà dello stesso cielo. Ogni visione celebra la bellezza, esalta l’eternità personificata da un fratello fisico e immaginario, invocato e perduto, compagno e antagonista che, altrove e oltre, restituisce la purezza. La storia, i versi e la lettura lasciano a una lungua riflessione. La presentazione è prevista per lunedì 12 settembre alle ore 18:30 presso la libreria “Io ci sto” in via Cimarosa, 20 Napoli.

Luciano Stella, napoletano, ha creato e dirige la factory “Mad Entertainment”, vincitrice di numerosi premi, tra cui il Nastro d’Argento, il Ciak d’Oro e due David di Donatello, con cui ha prodotto i pluripremiati lungometraggi animati Gatta Cenerentola e L’Arte della Felicità. A Napoli ha fondato inoltre il Multicinema Modernissimo, prima multisala del Sud Italia, e il Napolifilmfestival; e ha ideato la manifestazione “L'Arte della Felicità”, che per oltre un decennio ha animato dialoghi tra artisti, scienziati e uomini di religione sui temi delle emozioni tra filosofia, scienza, arte e spiritualità. Nel 1985 ha pubblicato la raccolta di poesie “Esercizi di equilibrio in un taxi”, scritte durante la sua esperienza di impiegato comunale a Milano.