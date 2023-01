Al Blu di Prussia la presentazione del libro di Danilo Russo «Virus d'Artista»

«Virus d'artista» è il titolo del primo romanzo di Danilo Russo, una pubblicazione indipendente in cui l'autore, critico d'arte con una formazione giuridica, ha scelto di raccontare luci ed ombre del mondo dell'arte contemporanea.

Il libro verrà presentato venerdì 20 gennaio alle 17.30 a Napoli presso "Al Blu di Prussia" , lo spazio multidisciplinare di Giuseppe Mannajuolo e Mario Pellegrino.

Il titolo è un rimando piuttosto esplicito tanto all'opera di Piero Manzoni quanto all'era del Covid: un virus endemico che non risparmia artisti, collezionisti, galleristi, curatori.

Il romanzo parla di una realtà dorata come quella del Gotha dell'arte contemporanea attraverso un gruppo di giovani amici napoletani che partono per gli Miami in occasione di una delle fiere più note del settore, per poi proseguire il loro viaggio a New York, da sempre riferimento per gli artisti affermati, e tornare poi a Napoli proprio nel bel mezzo della pandemia che ha paralizzato il mondo intero.

Un climax, non sempre ascendente, sarà quello vissuto dai protagonisti, alle prese con un mondo lucente, dove il denaro che circola è tale da avere un effetto delle volte stordente nelle loro giovani vite.

«Leggendo Virus d'artista - commenta Barbara Crespigni nella prefazione - vi ritroverete in un mondo veloce, a volte barbaro e spietato, fatto di incontri rapidi i cui meccanismi sono sovente dettati da avidità e desiderio di successo, come ben lo esemplifica Tony, il gallerista di successo».

Ogni personaggio mostra una capacità di adattamento e di fascinazione diverse rispetto al sistema. Michelangelo, l’artista protagonista, farà fatica ad adattarsi a un mondo così venale. L'ingresso all'evento è libero e gratuito.