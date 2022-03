Matilde Andolfo racconta Anna Carrino, la storia de «La donna del boss»

Gli studenti incontrano le istituzioni. Domani, giovedì 24 marzo, alle 18.30 presso la sede di In Arte Vesuvio in via Marino Turchi - zona Santa Lucia - si terrà l’incontro-dibattito tra il procuratore di Avellino Domenico Airoma, l’assessore regionale alla formazione, Armida Filippelli e gli studenti del liceo Margherita di Savoia guidato dal preside Vincenzo Varriale. L’occasione è la presentazione del libro «La donna del boss» di Matilde Andolfo - il quaderno edizioni che racconta la storia della collaboratrice di giustizia Anna Carrino per decenni la compagna del boss Francesco Bidognetti alias Cicciotto di Mezzanotte.

Nel corso dell’incontro, moderato dal giornalista tgRai Guido Pocobelli Ragosta, verranno approfonditi temi come l’educazione alla legalità e la campagna di prevenzione che in determinati territori può davvero fare la differenza: «Nessuno nasce camorrista, ma i giovani devono essere accompagnati», questo il messaggio che racchiude il libro. Il procuratore Airoma e l’assessore Filippelli risponderanno alle domande e alle curiosità dei ragazzi,mentre l’autrice offrirà squarci inediti sulla storia di Anna Carrino che ha incontrato anni fa. Un incontro che le ha fatto conoscere anche il travaglio interiore della collaboratrice, determinante nella scelta di abbandonare tutto, anche i figli, in nome della giustizia.

A leggere alcuni brani del libro l’attore Ciro Sannino. A chiudere l’evento il giovane pianista Federico Mascolo, 13 anni, che eseguirà una carrellata di brani rendendo omaggio alle vittime delle mafie celebrate lo scorso 21 marzo, data ideale dell’ingresso della primavera. Riecheggiano i versi di Pablo Neruda: «Potranno tagliare tutti i fiori ma non fermeranno mai la primavera».