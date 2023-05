Michelangelo Pistoletto, il libro «La Formula della Creazione» a Città della Scienza

Michelangelo Pistoletto in collaborazione con Fondazione Idis – Città della Scienza di Napoli incontrerà il fisico Guido Tonelli, uno dei protagonisti della scoperta del bosone di Higgs al Cern di Ginevra, davanti a un pubblico di più di 500 studenti.

L’iniziativa, che si aprirà con i saluti del presidente di Città della Scienza, Riccardo Villari, è la prima tappa di avvicinamento di una serie di grandi eventi che accompagneranno il pubblico verso la XXXVII edizione di Futuro Remoto - Un viaggio tra scienza e fantascienza, il noto Festival della Scienza che si svolgerà presso il polo scientifico di Napoli dal 21 al 26 novembre e che quest’anno avrà come titolo «Intelligenze».

Scienza, Politica, Religione, Arte sono alcuni dei punti cardinali che i 31 passi del libro La Formula della Creazione attraversano, guidandoci verso la costruzione di una società nuova, in equilibrio. Partendo dal racconto della sua formazione e attraverso tutta la sua vita fino ad approdare a Cittadellarte, un nuovo modello di istituzione artistica e culturale che pone l’arte in diretta interazione con i diversi settori della società, per ispirare e produrre una trasformazione responsabile attraverso idee e progetti creativi.

Nel volume l’autore racconta il percorso umano e artistico che lo ha portato a definire, in 31 passi, la via per l’equilibrio armonico che chiama a una rinnovata responsabilità verso noi stessi, verso l’altro, verso la natura a cui apparteniamo.

Questo libro è un approdo, ma anche una ripartenza. Approdo dopo ventidue anni di gestazione e ripartenza perché mette in mano al lettore uno strumento per affrontare il futuro, una guida necessaria all’equilibrio per una trasformazione responsabile della società.

Il libro è il viaggio straordinario, lucido e appassionato, di un uomo che ha vissuto e vive l’arte come cuore caldo dell’universo, di un artista che ha scelto di uscire dal suo studio e di abbracciare il mondo.

Per lo stesso motivo, dopo la pubblicazione di quest’ultimo libro, il maestro biellese ha intrapreso, tappa dopo tappa, una tournée lungo tutto lo stivale per dialogare con i maggiori rappresentanti dei più svariati campi del sapere.