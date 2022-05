Premio Letterario 2022, ecco i vincitori del liceo classico Vittorio II - Garibaldi

Resi noti i nomi degli studenti vincitori del Premio Letterario Vittorio Emanuele II, giunto alla XX edizione, organizzato dal liceo classico Vittorio Emanuele II-Garibaldi di Napoli con il patrocinio di Regione, comune e ordine dei giornalisti. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti agli studenti che si sono aggiudicati l'edizione 2022, si terrà il 25 maggio 2022, dalle 16.15, nella Biblioteca della Società Napoletana di Storia Patria.

Dopo i saluti della dirigente scolastica, Valentina Bia, della docente Lina Salvadori, per la giuria del premio letterario, e del responsabile del progetto, Giovanni Accardo, ci saranno quelli dei rappresentanti istituzionali: Maria Filippone, vicesindaco e assessore all’istruzione e alla famiglia del comune e di Lucia Fortini, assessore regionale all’istruzione. Di grande spessore il parterre con gli ospite d’onore: Ottavio Lucarelli, presidente dell’ordine dei giornalisti della Campania, Luis Galietta, ricercatore all’istituto Tigem della Fondazione Telethon, Alfredo Guarino, presidente della camera internazionale della Regione Campania, il console generale di Francia, Laurent Burin des Roziers e Gianmario Siani, presidente fondazione Giancarlo Siani.

Questi i vincitori per la sezione poesia: primo classificato Francesco Pollio, ex aequo Maria Luisa Campanile; seconda classificata Chiara Civita, terza Chiara Mileto. Menzione speciale per Giovanni Vacca. Per la sezione Prosa, prima classificata Sveva Russo, seconda Letizia Lo Schiavo, terza Bianca De Luca. Menzione speciale per Elena Liardo. Per la sezione Inglese, prima classificata Eleonora Solima, seconda Sveva Russo, terza Alessandra Barbaro. Menzione speciale per Chiara Liccardo. Nel corso della manifestazione per la consegna degli attestati ai vincitori del Premio Letterario 2022, sono previsti intermezzi letterari con declamazione di poesie e prose e momenti musicali a cura degli studenti del Liceo.