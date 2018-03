Liceo Umberto, incontro con lo scrittore ischitano Andrej Longo

Giovedì 8 Marzo 2018, 16:39 - Ultimo aggiornamento: 08-03-2018 16:39

Nell’ambito delle iniziative previste dall’offerta formativa d’istituto, martedì 27 marzo al Liceo Umberto I di Napoli gli studenti incontreranno lo scrittore Andrej Longo, autore de «L'altra madre» (Adelphi).L’evento, che avrà carattere seminariale, costituisce il momento più atteso di un laboratorio di Letteratura Italiana che alcuni allievi stanno seguendo nel corso della regolare attività curricolare. L’attività prende le mosse dalla convinzione che il miglior supporto all’apprendimento ed alla inclusione siano le esperienze emotive gratificanti connesse con l’imparare. Pertanto essa è dedicata ad intere classi e prescinde dal profitto scolastico dei singoli. A partire da trame e spunti offerti dall’apprendimento della Letteratura Italiana e dei suoi testi classici, gli allievi vengono chiamati a individuare e leggere libri a quei classici correlabili, ma a loro contemporanei. Viene quindi promossa la divulgazione di questi testi in piccoli gruppi e gli studenti hanno la possibilità di cimentarsi nella interpretazione di brani a voce alta e successivamente provarsi nella riscrittura collettiva di pagine e trame, a partire da una consapevole appropriazione mimetica dello stile degli autori scelti e delle principali caratteristiche del genere letterario di riferimento.Scopo dell'iniziativa, promossa dal dirigente dell'Istituto prof. Carlo Antonelli, è favorire la lettura di qualità tra gli adolescenti, conferendo loro un ruolo centrale di interpreti del testo letterario e di protagonisti di un confronto serrato con l'intera comunità ermeneutica di cui fanno parte. Di questa comunità, gli scrittori costituiscono senz’altro il fulcro, ma la scuola rappresenta un attore altrettanto importante in quanto luogo vocazionalmente deputato a formare lettori, critici e scrittori, di oggi e di domani.Andrej Longo, classe 1959, origini ischitane, ha esordito nel 2002 con la raccolta di racconti Più o meno alle tre. Nel 2008 ha vinto il Premio Bagutta ed il Premio Piero Chiara con Dieci, raccolta di racconti ambientati a Napoli ed ispirati ai dieci comandamenti. Nel 2016 è tornato con successo in libreria grazie a L’altra madre, romanzo la cui trama si svolge ancora a Napoli ed i cui toni narrativi spaziano dal romanzo psicologico al noir. L'autore si confronterà con un centinaio di allievi “umbertini”, coordinati dalla Prof.ssa Carla de Falco.