Al Lido Varca d'Oro al via c'è «Varcautori», incontro tra pubblico e scrittori

Nel salotto del Lido Varca d’Oro di Varcaturo si accomodano gli scrittori, o per meglio dire i Varcautori, e il pubblico sarà al loro fianco per conoscere la versione di chi scrive, le notizie in prima linea e il finale dei misteri citati. Finalmente si ritorna a dialogare insieme, in spiaggia e sul prato, nella struttura del litorale domitio-flegreo diretta dal patron Salvatore Trinchillo. Questa volta il Lido Varca d’Oro accoglie firme che raccontano di finanza e di sport, di amicizia e di sconfitta, di musica e di cinema, di scudetti vinti e dei pericoli del calcioscommesse.

Sei appuntamenti - da aprile a settembre - per capire più a fondo il mondo che abbiamo intorno e vivere dal vivo le storie che spesso ci vengono riassunte in maniera distorta e mistificata. A tenere il ritmo delle conversazioni sarà Vincenzo Imperatore, responsabile e curatore del progetto Varcautori. Imperatore dialogherà di volta in volta con ciascun ospite, offrendo l’opportunità di illustrare contenuti e retroscena espressi nelle pagine e, man mano, coinvolgendo la platea di lettori che parteciperà agli incontri. Al termine di ogni appuntamento con i protagonisti, per gli spettatori ci sarà la possibilità di chiacchierare con gli autori e rilassarsi con degustazioni di gastronomia doc. Partner della rassegna letteraria sulla spiaggia è La Libreria di Antonio Gambardella (via Ripuaria 203).

«Sono onorato di dirigere una manifestazione letteraria con la fiducia di un imprenditore illuminato quale è Salvatore Trinchillo – dichiara Vincenzo Imperatore – ma soprattutto sono felice perché vivremo a contatto diretto con una delle grandi passioni delle persone: i libri. Ho cercato di garantire trasversalità nei temi trattati, dalla politica alla finanza, dallo sport ai valori umani, dalla musica alla storia, sperando di poter interessare un pubblico eterogeneo. Mi sono concentrato sul “personaggio”-autore per trascorrere una piacevole serata, sperando possa essere un momento privilegiato di conoscenza di personalità ricche di cultura e di fascino.» comunicazione e promozione.

L’ultima notte di Raul Gardini (Chiarelettere) è il romanzo di Gianluca Barbera che analizza e indaga la vicenda dell’ambizioso imprenditore|finanziere ravennate morto suicida (chissà?) nell’estate 1993 a Milano nelle stanze maestose di Palazzo Belgioioso. Opzionato dalla Mompracem produzioni, alias i Manetti Bros, per un adattamento seriale televisivo, il libro dello scrittore emiliano è un thriller ambientato nel clima – per non dire nello tsunami – di Tangentopoli, tra intuizioni giornalistiche, informazioni della magistratura, élite della penisola e segreti vip, industria agroalimentare, editoria e edilizia. Citando le regate dell’America’s Cup – l’imbarcazione il Moro di Venezia – i business della Prima repubblica e il processo Enimont, appaiono in filigrana Giulio Andreotti e Bettino Craxi, Antonio Di Pietro e Enrico Cuccia, che si rincorrono in pagine “che consegnano la storia alla Storia”, come sostiene l’autore.

«Ecco qual è fondamentalmente la differenza dal saggio – spiega Barbera – e a me interessava rendere più esteso possibile questo scritto. Parliamo del secondo gruppo finanziario italiano, i Ferruzzi, appena un passo sotto gli Agnelli, che qui ricompare in una altalena tra la realtà e la fiction». Nei prossimi appuntamenti si parlerà di basket, nel mito del cestista Kobe Bryant scomparso a causa di un incidente in elicottero a gennaio 2020; di calcio e calcioscommesse prima con l’ex attaccante di Foggia, Lazio, Sampdoria e Bologna e della Nazionale azzurra, Beppe Signori e, dopo, con due campioni del Napoli del primo scudetto, ossia Salvatore Bagni e Bruno Giordano. Sarà poi tempo per compiere un viaggio nel cinema e nelle colonne sonore con Michelangelo Iossa e, nell’epilogo, il racconto del giornalista Marco Travaglio sull’anniversario dell’inchiesta Mani pulite.