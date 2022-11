Alla regista Liliana Cavani il «Master of Cinematic Art» al Capri Hollywood 2022

La regista italiana Liliana Cavani sarà insignita del premio “Master of Cinematic Art” alla ventesima edizione del "Capri Hollywood - the International Film Festival", dal 26 dicembre al 2 gennaio all'isola azzurra. Il riconoscimento le verrà consegnato nel corso della manifestazione che, come da tradizione, aprirà la stagione degli Awards internazionali, ospitando sull'isola e nel golfo di Napoli i protagonisti dell'industria cinematografica internazionale. In calendario, tanti appuntamenti dedicati ai cinefili e non, quali anteprime cinematografiche e rassegne aperte al pubblico con il sostegno della DG Cinema e audiovisivo del MiC e della Regione Campania.

La Cavani a venti anni da “Ripley's game” è impegnata in questo periodo nelle riprese del suo nuovo film "L'ordine del tempo", ispirato al libro del fisico Carlo Rovelli. Un gruppo di vecchi amici si ritrova in una villa sul mare per festeggiare un compleanno; in una notte d'estate i protagonisti scopriranno che il mondo potrebbe finire nel giro di poche ore. Nel cast Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo ed Angela Molina.

«Vogliamo rendere doveroso omaggio ad una grande intellettuale italiana, regista dalla visione unica e mai convenzionale, anticipando di qualche giorno il suo 90esimo compleanno (12 gennaio '23)», spiega il direttore del festival Pascal Vicedomini per l'Istituto Capri nel mondo. «Il nostro board è entusiasta di onorarne la straordinaria carriera in concomitanza con il ritorno sul set con un film molto atteso: titoli come 'Il portiere di notte', 'Al di là del bene e del male', 'La pelle', film girato tra Napoli e Capri dal romanzo di Curzio Malaparte, 'Interno berlinese', 'Francesco', hanno già consegnato l'illuminante figura di Liliana Cavani, che è anche documentarista e regista di teatro e opere liriche, alla storia del cinema».

Capri Hollywood 2022 ha già assegnato il premio Italo-americano dell’anno all'attore Frank Grillo, che interpreta Ferruccio Lamborghini nel biopic di Bobby Moresco.