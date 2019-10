“Lo spirito e la maschera” a Mezzocannone: Marco Ivaldo e Antonio Carrano con Elena Alessiato

Giovedì 3 Ottobre 2019, 18:38

È possibile stare contemporaneamente del Pantheon della sinistra e in quello dei sovranisti di destra? Si può essere apprezzati e citati come padri ispiratori, come capita in questi giorni ad Enrico Berlinguer, sia da Salvini che da Zingaretti? Altroché, e non da ora. Un pensatore come Johann Gottlieb Fichte, per esempio (1762-1814) ai primi del Novecento fu oggetto di una vera e propria strepitosa riscoperta in Germania, sia in ambito conservatore che in ambito progressista. Questo fenomeno, insieme con la temperie politico-culturale di uno dei momenti più drammatici del ‘900 europeo, è ricostruito nel libro di Elena Alessiato “Lo spirito e la maschera - La ricezione politica di Fichte in Germania nel tempo della prima guerra mondiale” (ed. Il Mulino).Il libro verrà presentato mercoledì 9 ottobre alle 16, alla Società Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di via Mezzocannone 8. Dopo i saluti di Fulvio Tessitore e Edoardo Massimilla, ne discutono Marco Ivaldo e Antonio Carrano. Il volume, sostenuto dall’Istituto Italiano per gli Studi Storici “Benedetto Croce”, inaugura la collana “Saggi” de Il Mulino ed è stato insignito del premio Burzio 2019, assegnato per le opere di tema politico dall’Accademia delle Scienze di Torino e dalla Fondazione Filippo Burzio.