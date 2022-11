Lucia Borgonzoni arriva a Sorrento per le Giornate Professionali del Cinema: tra gli ospiti attesi anche Marco D'Amore

A ritmi serrati continua a Sorrento la 45° edizione delle Giornate Professionali di Cinema – New Challenges, together. In attesa del Galà dei Biglietti d’Oro – ore 20.15 presso l’Auditorium Sirene, con la partecipazione del Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni, la cui presenza è prevista già nel pomeriggio per un incontro sul sistema cinematografico italiano – prosegue tra proiezioni, anticipazioni, incontri e convegni l’appuntamento costiero dedicato all’industria cinematografica italiana. In occasione della convention di Vision sono attesi all’Hilton, quartier generale della manifestazione, gli attori Antonio Albanese insieme al regista Riccardo Milani, Edoardo Leo, Massimiliano Bruno, Anna Foglietta, Paolo Calabresi, Greta Scarano, Andrea di Stefano, Giovanni Veronesi, Rocco Papaleo, Alessandro Borghi e Massimiliano Orfei. Marco D’Amore, invece, introduce l’anteprima aperta al pubblico di «Napoli Magica», distribuito da Vision.

Molti ospiti anche per la serata dei Biglietti d’Oro, condotta anche quest’anno da Gioia Marzocchi, che vede sul palco, per la consegna dei riconoscimenti, il Sottosegretario di Stato per la Cultura Lucia Borgonzoni. Sono inoltre presenti Salvo Ficarra e Valentino Picone per il film «La Stranezza» insieme al regista Roberto Andò; il regista Gianluca Leuzzi e gli sceneggiatori e interpreti Luigi Calagna e Sofia Scalia per «Me contro Te – Il Film: Persi nel tempo» e Fotinì Peluso e Francesco Centorame per «Il Colibrì» di Francesca Archibugi.