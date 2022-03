Massa Lubrense omaggia Lucio Dalla con «Dalla… parte del gusto», un piatto in ricordo dell'artista

Nelle belle giornate Lucio Dalla e i fratelli Iannuzzi, amici di una vitalintera, amavano andare a pescare. E i loro piatti preferiti erano proprio quelli legati al mare come anche Angelo Leonelli, ispiratore della canzone Dallamericaruso ama ricordare. E proprio partendo dal mare, da Sorrento, in occasione dell'evento «I Colori di Lucio» anche la città di Massa Lubrense con l'Associazione ristoratori Lubrense ha voluto celebrare questi ricordi creando «Dalla…parte del gusto».

Sarà questo il tema delle celebrazioni di domani, che fa parte del programma che dal 4 marzo sta animando tra musica e sapori la penisola sorrentina nel ricordo di Lucio Dalla. «Un piatto per Lucio che richiami i suoi gusti e il nostro territorio, saranno questi gli ingredienti della giornata» ha dichiarato Francesco Gargiulo, presidente dell'Associazione ristoratori Lubrensi. Un modo per raccontare il nostro territorio e i piatti preparati ad hoc per l'evento«. Chi vorrà potrà ordinarli nei vari ristoranti di Massa Lubrense.