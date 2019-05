Maggio dei Libri a Capri: alla Sala Pollio la scrittrice Chiara Patarino con una storia sull'autismo

Mercoledì 1 Maggio 2019, 14:32

Capri. L'isola azzurra aderisce alla campagna di sensibilizzazione alla lettura per l'intero mese di maggio, attraverso un incontro con la scrittrice Chiara Patarino, organizzato dall’associazione culturale “Polis 3.0”, che si terrà domani dalle 17.30 alle 19.00 presso la Sala Pollio, nell’ambito del “Maggio dei Libri”. L'iniziativa nazionale di sensibilizzazione alla lettura sin dal 2011 coinvolge enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival ed associazioni di varia natura.Per l’occasione, l’autrice presenterà al pubblico il suo nuovo libro, “La storia di Martina, la bambina tartaruga”, illustrato da Chiara Gobbo ed edito da “La Medusa Editrice”. Rivolgendosi in particolare ai bambini tra i 9 e gli 11 anni, l’opera si propone di esplorare il mondo dell’autismo attraverso un’ottica di maggiore empatia e consapevolezza nei confronti di questa particolare condizione. La storia di Martina è una storia comune, ma forse ancora poco raccontata, che Chiara Patarino, rinomata autrice di narrativa per bambini, ha trovato il modo di raccontare. Una sfida importante per la scrittrice che ha dovuto addentrarsi nel mondo dell’autismo e raccontarlo con il linguaggio dei bambini. Un racconto che spinge verso l’empatia, che ci lascia entrare nel mondo di Martina e che ci permette di riflettere.“Nel raccontare la storia di Martina - dichiara la scrittrice - non parlo assolutamente di patologia, ma di una diversità, di aspetti ‘speciali’ che caratterizzano la bambina. Questo è il messaggio principale che volevo trasmettere ai bambini che leggeranno il libro, quello di una diversità da comprendere, che nasconde però tanti aspetti bellissimi. Come si vedrà alla fine del libro, Martina compirà un atto eroico che rivelerà come dalle fragilità possa nascere una grande forza.”